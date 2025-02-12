«Золотое яблоко» начнет работу в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия станет шестой страной присутствия «Золотого яблока» и третьей — на Ближнем Востоке. Весной 2024 года компания начала работу в Катаре, открыв физический магазин в Дохе и запустив доставку онлайн-заказов по всей стране. В декабре 2024 года ретейлер в тестовом режиме запустил интернет-магазин в ОАЭ. Сейчас заказы доставляются по территории всех семи эмиратов, готовится открытие офлайн-магазина в Дубае.