«Золотое яблоко» начнет работу в Саудовской Аравии

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российский парфюмерно-косметический ретейлер «Золотое яблоко» выходит на рынок Саудовской Аравии и намерен в ближайшие месяцы запустить в стране онлайн-магазин и физическую торговую точку, сообщили ТАСС в пресс-службе ретейлера. В Российском экспортном центре (РЭЦ) отметили, что компания станет первым российским ретейлером в этой стране.
«Компания выйдет на рынок омниканально — в ближайшие месяцы запустятся интернет-магазин и первый офлайн-магазин в городе Джидда. Флагманский магазин “Золотого яблока” площадью около 2 тыс. кв. м будет местом для покупок, бьюти-консультаций и мастер-классов», — рассказали в пресс-службе.
На первом этапе выхода на рынок королевства ретейлер создает более 100 рабочих мест, около половины из которых займут женщины — уроженки страны.
«Российские экспортеры проявляют все больше интереса к рынку Саудовской Аравии, выходя по онлайн-каналам через дистрибьюторов и открывая свои монобрендовые магазины. “Золотое яблоко” станет не только первым российским бьюти-ретейлером, вышедшим на рынок королевства, но и первым мультибрендовым ретейлером, который выйдет омниканально», — отметил представитель РЭЦ в Саудовской Аравии Абдулселим Вагабов, слова которого привели в пресс-службе ретейлера.
Саудовская Аравия станет шестой страной присутствия «Золотого яблока» и третьей — на Ближнем Востоке. Весной 2024 года компания начала работу в Катаре, открыв физический магазин в Дохе и запустив доставку онлайн-заказов по всей стране. В декабре 2024 года ретейлер в тестовом режиме запустил интернет-магазин в ОАЭ. Сейчас заказы доставляются по территории всех семи эмиратов, готовится открытие офлайн-магазина в Дубае.
Как отметили в пресс-службе компании, ассортимент товаров в ближневосточных магазинах сети постоянно растет: с момента запуска в Катаре он увеличился втрое, в ОАЭ — в 1,5 раза.
О компании
«Золотое яблоко» — один из крупнейших омниканальных парфюмерно-косметических ретейлеров в СНГ. Помимо РФ, компания развивает бизнес в Белоруссии, Казахстане, Катаре и ОАЭ. Онлайн-заказы доставляются во всех пяти странах. В России офлайн-магазины сети открыты в 19 городах, в ассортименте «Золотого яблока» — более 4,5 тыс. брендов в таких категориях, как товары для красоты, аксессуары товары для дома и других.