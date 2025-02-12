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Япония попросила США освободить ее компании от пошлин на сталь и алюминий

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ёдзи Муто сообщил, что правительству Соединенных Штатов уже направлен запрос.

Источник: Reuters

ТОКИО, 12 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии направило администрации США запрос об освобождении японских компаний от уплаты новых пошлин на сталь и алюминий в размере 25%. Об этом сообщил журналистам министр экономики, торговли и промышленности Ёдзи Муто.

«Мы направили администрации США соответствующий запрос», — отметил он. По словам министра, правительство Японии внимательно следит за развитием ситуации и будет предпринимать надлежащие шаги, исходя из оценки влияния действий США на японских производителей.

10 февраля президент США Дональд Трамп распорядился 12 марта ввести пошлины в размере 25% на весь импорт стали и алюминия.