Япония попросила США освободить ее компании от пошлин на сталь и алюминий

ТОКИО, 12 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии направило администрации США запрос об освобождении японских компаний от уплаты новых пошлин на сталь и алюминий в размере 25%. Об этом сообщил журналистам министр экономики, торговли и промышленности Ёдзи Муто.