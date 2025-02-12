Володин: ЕС решил накормить людей личинками и червями вместо помощи фермерам

«В Евросоюзе вступил в силу закон, разрешающий использовать в пищевой промышленности порошок из личинок желтого мучного червя — хрущака. На самом деле, это последствия санкционной политики Запада в отношении нашей страны, которая обернулась для Европы крахом экономики, закрытием производств и серьезными проблемами в агропромышленности», — отметил Володин.
Он подчеркнул, что «вместо того чтобы помогать местным сельхозпроизводителям, Евросоюз решил заменить их товары личинками и червяками». «И накормить ими людей», — добавил Володин.
Так, отметил председатель Госдумы, согласно закону, в Евросоюзе разрешено «добавлять перетертое насекомое» в хлеб, сыр и макаронные изделия. При этом в качестве аргументов в пользу такого решения «европейские политики говорят, что добавка из червей — альтернативный источник белка», добавил Володин.
«Бежавшие в Европу релоканты и иноагенты скоро узнают, какой он на вкус — мучной хрущак. Как говорится, ничего личного, просто бизнес. Разведение насекомых требует меньших затрат. Но никто в Европе не думает о том, что их потребление в пищу может привести к серьезным болезням, равно как и выращивание в промышленных масштабах», — отметил Володин.
Он добавил, что в России «личинками, сверчками, жуками и червями кормят только животных и рыб» и предложил подписчикам своего Telegram-канала самим сделать выводы.