Володин: ЕС решил накормить людей личинками и червями вместо помощи фермерам

«Бежавшие в Европу релоканты и иноагенты скоро узнают, какой он на вкус — мучной хрущак. Как говорится, ничего личного, просто бизнес. Разведение насекомых требует меньших затрат. Но никто в Европе не думает о том, что их потребление в пищу может привести к серьезным болезням, равно как и выращивание в промышленных масштабах», — отметил Володин.