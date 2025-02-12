Власти Венгрии заявили, что нашли решение по оплате российских энергоносителей

«У меня сложилось отличное региональное сотрудничество с сербами, болгарами, турками и российскими коллегами, хотя ситуация была действительно сложной, но, если вы все хотите найти решение, вы должны это сделать, и мы это сделали. Мы нашли решение, это техническая проблема», — поделился Сийярто.