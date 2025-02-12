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Власти Венгрии заявили, что нашли решение по оплате российских энергоносителей

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал в интервью РИА Новости, что Будапешт нашел решение по оплате российских энергоносителей в условиях действия американских санкций в отношении Газпромбанка.

Источник: РИА "Новости"

«У меня сложилось отличное региональное сотрудничество с сербами, болгарами, турками и российскими коллегами, хотя ситуация была действительно сложной, но, если вы все хотите найти решение, вы должны это сделать, и мы это сделали. Мы нашли решение, это техническая проблема», — поделился Сийярто.

Он уточнил, что ограничения со стороны США являются разочаровывающим шагом, к тому же администрация экс-президента США Джо Байдена понимала, что из-за них могут пострадать союзники.

До этого Сийярто говорил, что Венгрия дала понять Европейской комиссии (ЕК), что ей не нужны гарантии энергобезопасности от Украины.

По его словам, с одной стороны, Будапешт платит за то, чего никогда не создавал, «а те, ради кого мы идем на эти финансовые жертвы, ставят под угрозу нашу безопасность энергоснабжения».