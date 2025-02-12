Владеющая «Светофором» компания изменила юридический адрес

Ранее издание Forbes сообщило, что ФНС 3 февраля приняла решение о ликвидации холдинга «Инвест стандарт», которому принадлежит сеть торговых точек «Светофор» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. По данным ЕГРЮЛ, юридическое лицо было зарегистрировано в городе Ярославле на улице Наумова, однако сведения были недостоверными. Согласно данным Forbes, торговая сеть «Светофор» управляется многочисленными юридическими лицами, самые частые — с названием «Торгсервис» и с добавленным к нему кодом региона. Холдинг АО «Инвест стандарт», в свою очередь, является учредителем этих компаний.