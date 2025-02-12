Владеющая «Светофором» компания изменила юридический адрес

ТВЕРЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Компания «Инвест стандарт», которой принадлежат магазины розничной сети «Светофор» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, завершила процедуру изменения юридического адреса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Торгсервис 69».
«Единственный учредитель сети розничных магазинов “Светофор” в ЦФО АО “Инвест стандарт” успешно завершил процедуру изменения юридического адреса. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ внесла соответствующее изменение в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 11 февраля 2025 года», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что деятельность всех компаний, входящих в АО «Инвест стандарт», продолжается в прежнем режиме. Изменение юридического адреса не влияет на сроки и порядок исполнения обязательств перед контрагентами.
Ранее издание Forbes сообщило, что ФНС 3 февраля приняла решение о ликвидации холдинга «Инвест стандарт», которому принадлежит сеть торговых точек «Светофор» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. По данным ЕГРЮЛ, юридическое лицо было зарегистрировано в городе Ярославле на улице Наумова, однако сведения были недостоверными. Согласно данным Forbes, торговая сеть «Светофор» управляется многочисленными юридическими лицами, самые частые — с названием «Торгсервис» и с добавленным к нему кодом региона. Холдинг АО «Инвест стандарт», в свою очередь, является учредителем этих компаний.
Позже в «Торгсервисе 69» опровергли сообщение о ликвидации АО «Инвест стандарт», пояснив, что компания меняет юридический адрес.