В Японии ускорился темп банкротств частных компаний

ТОКИО, 12 февраля. /ТАСС/. Число банкротств частных компаний возросло в Японии в январе почти на 20% по сравнению с ситуацией в том же месяце год назад. Как сообщило исследовательское подразделение Токийской торгово-промышленной палаты, в списке разорившихся оказались 810 фирм, сумма долгов каждой из которых превышает 10 млн иен (более $20 тысяч).