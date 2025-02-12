Минтруд назвал недостатки в политике «семейноцентричности» у бизнеса

В ноябре прошлого года РБК сообщал о разработке властями рекомендаций для бизнеса по корпоративной поддержке семейных работников. Они подготовлены Минтрудом совместно с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) и РСПП. В них вошел широкий спектр мер — от гибкого графика и дополнительного оплачиваемого отпуска для сотрудников с детьми до разовых выплат (по случаю рождения ребенка, регистрации первого брака, юбилея семейной жизни) и оплаты компанией первоначального взноса по ипотеке при рождении второго ребенка и компенсации стоимости аренды жилья для молодых работников с детьми и многодетных семей.