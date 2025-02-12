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В Мексике призвали ввести пошлины против США

Пошлины США в 25% на сталь и алюминий значительно повлияют на черную металлургию и всю металлообрабатывающую промышленность Северной Америки, а также поставят под угрозу конкурентоспособность и интеграцию региона, заявила Национальная палата черной металлургии Мексики (CANACERO).

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

Кроме того, палата выразила «крайнее несогласие с односторонним решением американского правительства». Сообщение CANACERO приводит мексиканское издание La Jornada.

По данным членов палаты, в 2024 году торговый баланс по стали между двумя странами показал профицит в 2,3 млн тонн в пользу США. Поэтому оправдания введению пошлин против мексиканской стали нет.

«На фоне этого одностороннего решения, CANACERO призывает мексиканское правительство срочно принять меры для защиты национальной промышленности», — приводит сообщение La Jornada.

Кроме того, согласно палате, пошлины угрожают 75% экспорта мексиканской стали стоимостью 2,1 млрд долларов, подвергая риску рабочие места и ключевые инвестиции.

Если Мехико не сможет добиться освобождения от пошлин США, необходимо будет принять ответные меры против американской продукции, заключает CANACERO.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.