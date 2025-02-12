В Мексике призвали ввести пошлины против США

Кроме того, палата выразила «крайнее несогласие с односторонним решением американского правительства». Сообщение CANACERO приводит мексиканское издание La Jornada.
По данным членов палаты, в 2024 году торговый баланс по стали между двумя странами показал профицит в 2,3 млн тонн в пользу США. Поэтому оправдания введению пошлин против мексиканской стали нет.
«На фоне этого одностороннего решения, CANACERO призывает мексиканское правительство срочно принять меры для защиты национальной промышленности», — приводит сообщение La Jornada.
Кроме того, согласно палате, пошлины угрожают 75% экспорта мексиканской стали стоимостью 2,1 млрд долларов, подвергая риску рабочие места и ключевые инвестиции.
Если Мехико не сможет добиться освобождения от пошлин США, необходимо будет принять ответные меры против американской продукции, заключает CANACERO.
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