В Мексике призвали ввести пошлины против США

Пошлины США в 25% на сталь и алюминий значительно повлияют на черную металлургию и всю металлообрабатывающую промышленность Северной Америки, а также поставят под угрозу конкурентоспособность и интеграцию региона, заявила Национальная палата черной металлургии Мексики (CANACERO).