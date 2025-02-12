В «Дом.РФ» рассказали, когда ипотека вновь станет доступной

«Это сложный вопрос. Если опираться на тот сценарий по ставкам, который опубликовал Банк России, то привычная нам доступность в полном понимании вернется ближе к концу 2026 года — в 2027 году. До этого времени ставка все-таки будет еще высокой. Но при позитивном развитии событий мы можем увидеть тенденцию на снижение уже в конце этого года», — предположил он.
Гольдберг отметил важность уровня ключевой ставки, объясняя это тем, что если рыночные игроки ожидают ее снижения, то ставки и по ипотеке могут уменьшаться опережающим образом по сравнению с ключевой. «Также, как и в случае, когда происходит резкий рост ключевой ставки, ставки по ипотеке растут быстрее даже, чем ключевая», — отметил он.
По мнению руководителя аналитического центра «Дом.РФ», ключевая ставка может начать снижаться уже в этом году, «но каких-то уровней однозначных она достигнет не раньше второго полугодия 2026 года — начала 2027 года». Однозначная ставка по ипотеке зависит от уровня ключевой ставки, подчеркнул Гольдберг.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 13 февраля.