Трасса и готово: в России планируют построить 500 хабов для зарядки электрокаров

По информации агентства «Автостат», в 2024 году продано 17 805 новых электрокаров, что на 26,4% больше уровня 2023-го (14 089 шт.). Лидером рынка стал китайский бренд Zeekr, реализовавший 7623 машины в РФ, правда, все они ввезены по параллельным схемам. Второе место удерживает «Москвич 3e» — 1796 электрокаров, а третье — Evolute (1226 штук). Всего же в нашей стране зарегистрировано около 60 тыс. электрокаров, что составляет менее 1% от общего парка машин. При этом на данный момент введено в строй только 7,4 тыс. пунктов зарядки, что недостаточно.