Трасса и готово: в России планируют построить 500 хабов для зарядки электрокаров

Где появятся электрохабы
До 2030 года планируется установить более 500 хабов быстрой зарядки для электрокаров разных типов, об этом сообщили «Известиям» в ВЭБ.РФ. Инвесторами выступят операторы электрозарядных станций (ЭЗС), которые обеспечат сервис и эксплуатацию этих пунктов. Размещаться они могут как в городах, так и на подъездах к ним, отметили в ВЭБ.РФ. Там уточнили, что уже начали разрабатывать программу льготного кредитования под эти цели.
Электрохабы представляют собой специализированные станции с залами ожидания и рассчитаны на обслуживание нескольких машин. Один из таких комплексов в январе 2025 года открыли в Санкт-Петербурге. С учетом трафика электрокаров в мегаполисах на первом этапе строительство хабов на дорогах должно вестись вблизи городов, в доступном для пользователей радиусе, уточнили в ВЭБ.РФ.
К 2030 году планируют сформировать опорную сеть электрохабов быстрой зарядки, позволяющую электрокарам передвигаться между городами на большие расстояния. В соответствии с программой развития электротранспорта станции должны размещаться на расстоянии не менее 100 км. Все трассы федерального значения на подъезде к крупным населенным пунктам планируется включить в периметр программы, уточнили в ВЭБ.РФ.
— Проекты по развитию электротранспорта включают даже запуск междугородних электробусов. Электрокары в скором будущем смогут ездить между Москвой, Ярославлем, Ростовым-на-Дону, Казанью и Санкт-Петербургом, что сейчас почти невозможно из-за трудностей с зарядкой, — рассказал «Известиям» эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Петр Шкуматов.
Дальность пробега бюджетных электрокаров не превышает 250−300 км и без зарядной инфраструктуры они концентрируются пока только в крупных городах, отметил эксперт.
В качестве приоритетных направлений для развития объектов дорожного сервиса, которые могут включать ЭЗС, рассматриваются трассы М-8 «Холмогоры», М-4 «Дон», М-12 «Восток» и М-11 «Нева», говорится в ответе Минтранса на письмо председателя комитета по регламенту Совета Федерации Вячеслава Тимченко (есть в редакции). Вопрос развития ЭЗС на ключевых туристических направлениях ранее рассматривался на круглом столе в СФ.
Создание быстрой зарядной инфраструктуры, в том числе на указанных трассах, активно обсуждается бизнес-сообществом в диалоге с ведомствами. Это сложный вопрос, так как инвесторам для окупаемости проектов необходимо обеспечить рост зарядных сессий в сутки в шесть-восемь раз по сравнению с нынешним уровнем. Затраты на один хаб на 10 машин составляют более 100 млн рублей, добавили в ВЭБ.РФ.
Таким образом, стоимость всего проекта из 500 хабов может составить около 50 млрд рублей.
— В России растет число владельцев электромобилей. Одновременно с этим мы отмечаем увеличение внутреннего турпотока, — рассказал «Известиям» член Совета Федерации Олег Земцов.
По информации агентства «Автостат», в 2024 году продано 17 805 новых электрокаров, что на 26,4% больше уровня 2023-го (14 089 шт.). Лидером рынка стал китайский бренд Zeekr, реализовавший 7623 машины в РФ, правда, все они ввезены по параллельным схемам. Второе место удерживает «Москвич 3e» — 1796 электрокаров, а третье — Evolute (1226 штук). Всего же в нашей стране зарегистрировано около 60 тыс. электрокаров, что составляет менее 1% от общего парка машин. При этом на данный момент введено в строй только 7,4 тыс. пунктов зарядки, что недостаточно.
«Известия» направили запросы в Минтранс, Минпромторг и Минэкономразвития.
Как развивать сеть зарядных станций
— Несмотря на то что доля электромобилей в России еще не превышает 1% от общего количества легковых машин, популярность этого вида транспорта стабильно увеличивается, — рассказал «Известиям» глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов. — И необходимо обеспечивать для них сопутствующую инфраструктуру.
Электротранспорт в существующих реалиях не слишком удобен для дальних путешествий, отметил вице-президент Национального автомобильного союза, автоэксперт Антон Шапарин.
— Дело не только в количестве, но и в наличии нескольких разных стандартов зарядок, — сказал он «Известиям».
Так как электрокары развиваются на разных рынках неодинаково, в мире появилось несколько параллельных друг другу стандартов для зарядных систем — американский, европейский, японский и китайский. В Россию большое число электрокаров ввозится бессистемно и на дорогах оказались тысячи единиц, которым необходимы разные системы, отмечает эксперт.
— Бывают случаи, когда владелец Zeekr не может зарядить машину, потому что на пункте нет разъема GB/T, — продолжил Антон Шапарин. — Есть переходники, но они порождают глюки в программном обеспечении. В результате станция снижает мощность, и вместо быстрой получасовой зарядки владелец вынужден ждать несколько часов, прежде чем его электрокар сдвинется с места.
Как рассказали в «Ростехе», новые ЭЗС на 60 кВт и 150 кВт оборудованы разъемом GB/T (для китайских электромобилей). В рамках доработок программного обеспечения ЭЗС получают обновленные протоколы зарядки.
— Есть вопросы к экономике таких пунктов, — рассказал Петр Шкуматов. — Цена энергии на таких хабах колеблется в районе 20 рублей, а на некоторых ЭЗС достигает уже 22−23 рублей за кВт. По затратам на поездку это сопоставимо с легковой машиной, которая тратит на трассе 6−7 л бензина.
Электрокары в существующих реалиях выгодны людям, живущим в собственных домах. Они заряжают машины по ночному тарифу за 2,7 рубля за кВт·ч от домашней электросети и ездят по 150−200 км в течение дня, отметил эксперт. По его подсчетам, при такой эксплуатации можно в год экономить около 300 тыс. рублей на топливе.
В целом без государственной поддержки зарядные станции на трассах убыточны для бизнеса, считает автоэксперт Игорь Моржаретто. По его словам, если при господдержке увеличить их количество, то трафик подрастет, но здесь важно не спешить и развивать инфраструктуру сбалансированно. Зачастую электрокар — это третий автомобиль в семье, он используется в основном в городах на коротких расстояниях. Для дальних выездов владельцы пересаживаются на обычные автомобили с двигателями внутреннего сгорания.
Запланированного числа станций, конечно, недостаточно, уже в некоторых местах скапливаются очереди на зарядку, добавил Петр Шкуматов. По его словам, государство может дать первый импульс в виде субсидий и льгот для развития сети. Именно так поступают в Китае, где ЭЗС уже 2,5 млн, а количество электрокаров приближается к 25 млн штук. Рост числа зарядных станций может подстегнуть не только продажи электромашин, но и развитие автопромышленности, считает эксперт.