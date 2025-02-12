Трамп: объем «откатов» при заключении госконтрактов может достигать $1 трлн

«Я вижу здесь огромные “откаты”, потому что никто не может быть настолько глуп, чтобы заключать такие контракты. Значит, он [чиновник] должен получить [за это] “откат”», — пояснил глава государства.
Он выразил надежду, что судебная система США позволит исполнительной власти прекратить эти правонарушения. «Мы уже нашли миллиарды долларов, много миллиардов долларов. Когда начинаешь разбираться с этим, сумма, вероятно, приблизится к триллиону долларов. Возможно, мы найдем почти триллион долларов, что окажет значительное влияние на бюджет», — подчеркнул Трамп.
Сразу после инаугурации республиканца 20 января ведомство по повышению эффективности правительства Илона Маска приступило к масштабной проверке расходных статей бюджета США. Всего бизнесмен рассчитывает сократить государственные расходы на $2 трлн. Фактически с подачи Маска была приостановлена деятельность Агентства по международному развитию США с целью его дальнейшей реорганизации.