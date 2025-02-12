Структура «Ташира» решила взыскать с ВДНХ около ₽800 млн

Сам «Ташир» — один из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. В 2024 году он занял 2-е место в рейтинге «Короли российской недвижимости» журнала Forbes с доходом от аренды в $640 млн. Среди объектов группы — торгово-развлекательные центры «Рио» на Ленинском проспекте и Дмитровском шоссе, «Ереван плаза» около станции метро «Тульская», МФК Kvartal West на Аминьевском шоссе, гостиница Novotel Moscow City и прочие. «Ташир» — многопрофильный холдинг: в группу входит около 200 компаний и предприятий в разных отраслях экономики России, в частности, в девелопменте, управлении недвижимостью, ретейле и энергетике.