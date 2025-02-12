Совфед одобрил закон о «периоде охлаждения» для заемщиков

«Предлагаемый закон содержит систему мер по противодействию заключению кредитного договора без согласия заемщика или под влиянием обмана со стороны злоумышленника. Вводится “период охлаждения” между заключением договора и получением денег гражданином», — отметил один из авторов документа, первый зампред Комитета СФ по бюджету и финрынкам Мухарбий Ульбашев.