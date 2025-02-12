Совфед одобрил закон о «периоде охлаждения» для заемщиков

«Предлагаемый закон содержит систему мер по противодействию заключению кредитного договора без согласия заемщика или под влиянием обмана со стороны злоумышленника. Вводится “период охлаждения” между заключением договора и получением денег гражданином», — отметил один из авторов документа, первый зампред Комитета СФ по бюджету и финрынкам Мухарбий Ульбашев.
Ранее ЦБ сообщил, что временной интервал, на который будут приостановлены операции по оформлению кредита, составит четыре часа для займов от 50 до 200 тысяч рублей, 48 часов — свыше 200 тысяч рублей.
Накануне, 11 февраля, Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о введении обязательного периода охлаждения между оформлением и получением потребительского кредита для противодействия мошенническим схемам.
Также банк будет обязан ограничить внесение денежных средств на счет через вновь токенизированную (цифровую) платежную карту на общую сумму свыше 50 тыс. рублей в течение 48 часов с момента выпуска этой карты, поскольку такой способ является основным каналом перечисления денежных средств злоумышленникам. Это требование обязательно для всех кредитных организаций.
При этом организация — владелец банкомата или иного технического устройства, через которые осуществляется внесение наличных денежных средств, обязана обеспечить незамедлительное уведомление лица, вносящего наличные денежные средства, о причинах отказа.