СМИ: тарифы на сталь и алюминий для Канады могут достичь 50%

Президент США Дональд Трамп распорядился ввести пошлины в размере 25% на весь импорт алюминия и стали, в том числе из Канады. Действие тарифов начнется с 12 марта.
Как пишет The Canadian Press, пошлины на канадские металлы будут прибавлены к другим тарифам в отношении всех канадских товаров в размере 25%.
Издание напоминает, что 1 февраля американский лидер подписал указ о введении пошлин на товары из Канады и Мексики в размере 25%. Они должны были вступить в силу 4 февраля, однако Трамп приостановил введение тарифов на 30 дней.
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