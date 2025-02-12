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СМИ: тарифы на сталь и алюминий для Канады могут достичь 50%

Американские тарифы на сталь и алюминий из Канады могут составить 50%, а не 25%, сообщает агентство The Canadian Press со ссылкой на чиновника из администрации Белого дома.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп распорядился ввести пошлины в размере 25% на весь импорт алюминия и стали, в том числе из Канады. Действие тарифов начнется с 12 марта.

Как пишет The Canadian Press, пошлины на канадские металлы будут прибавлены к другим тарифам в отношении всех канадских товаров в размере 25%.

Издание напоминает, что 1 февраля американский лидер подписал указ о введении пошлин на товары из Канады и Мексики в размере 25%. Они должны были вступить в силу 4 февраля, однако Трамп приостановил введение тарифов на 30 дней.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.