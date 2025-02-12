Siemens Energy собрала рекордный портфель заказов на €131 млрд

Чистая прибыль Siemens Energy за квартал составила €252 млн, что на 84,1% ниже по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, но выше прогнозов аналитиков LSEG — €130 млн. Доход на одну акцию также резко упал — на 87,2%, до €0,23 в годовом выражении. Квартальная выручка выросла на 18,4%, до €8,9 млрд.