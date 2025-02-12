Штрафы РЖД за несвоевременную доставку грузов в 2024 году выросли вдвое

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Выплаты штрафов за несвоевременную доставку грузов в 2024 году выросли в два раза по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщил глава «Российских железных дорог» (РЖД) Олег Белозеров в ходе итогового заседания правления компании за 2024 год.
«Особенного внимания заслуживает тема расходов. Не могу не упомянуть в этой части наши недоработки последних лет на примере выполнения целевой задачи “Своевременная доставка груза”. Просрочка в доставке автоматически переводит доходы в разряд расходов в виде штрафов. За 2024 год объем таких выплат по сравнению с 2023 годом возрос почти в два раза», — сказал он.
По словам Белозерова, были также объективные составляющие несвоевременной доставки груза, компания их решила. «Показатель своевременности доставки не должен опускаться ниже 99%. И в целом по вопросу расходов будем действовать в строгом соответствии с параметрами сводной программы оптимизации. Но при этом прошу руководителей рассматривать установленные задания как минимально допустимые», — отметил он.