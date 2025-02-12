Штрафы РЖД за несвоевременную доставку грузов в 2024 году выросли вдвое

«Особенного внимания заслуживает тема расходов. Не могу не упомянуть в этой части наши недоработки последних лет на примере выполнения целевой задачи “Своевременная доставка груза”. Просрочка в доставке автоматически переводит доходы в разряд расходов в виде штрафов. За 2024 год объем таких выплат по сравнению с 2023 годом возрос почти в два раза», — сказал он.