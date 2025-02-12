Рост объема подлежащих страхованию вкладов достиг максимума за 14 лет

Быстрее всего росли вклады физических лиц в диапазоне от 3 млн до 10 млн рублей — на 42,1% по сумме и на 45% по количеству вкладчиков. Рост вкладов юридических лиц свыше 20 млн рублей составил 51,7% по сумме и 21,4% по количеству. Значительное увеличение застрахованных денежных средств в таком диапазоне обусловлено началом страхования в марте 2024 года средств средних предприятий.