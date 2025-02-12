Рост объема подлежащих страхованию вкладов достиг максимума за 14 лет

Так, по данным АСВ, вклады населения выросли на 26%, до 57 трлн рублей. Вклады индивидуальных предпринимателей возросли на 21,1%, до 2,6 трлн рублей, средства на счетах юридических лиц, подлежащих страхованию, — на 35,4%, до 9,8 трлн рублей, а средства на счетах эскроу — на 9,9%, до 6,1 трлн рублей.
Быстрее всего росли вклады физических лиц в диапазоне от 3 млн до 10 млн рублей — на 42,1% по сумме и на 45% по количеству вкладчиков. Рост вкладов юридических лиц свыше 20 млн рублей составил 51,7% по сумме и 21,4% по количеству. Значительное увеличение застрахованных денежных средств в таком диапазоне обусловлено началом страхования в марте 2024 года средств средних предприятий.
По данным АСВ, средний размер вклада физического лица на 1 января 2025 года составил 386 тыс. рублей.