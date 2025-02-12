Россиянам назвали «дно» доллара в 2025 году

«Минимальный уровень доллара в текущем цикле падения может находиться в диапазоне 90−95 рублей, если сохранятся благоприятные внешние условия и устойчивый спрос на рубль. В 2025 году возможно снижение курса еще ниже — к уровню 85−90 рублей за доллар. Падение доллара к рублю может быть обусловлено несколькими факторами, включая сезонный спрос на валюту. В январе и феврале традиционно наблюдается снижение спроса на валюту со стороны импортеров, что способствует укреплению рубля», — отметил Щербаченко.