РФ в январе ровно на 100% выполнила сделку ОПЕК+ и компенсацию перепроизводства

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Россия в январе ровно на 100% выполнила сделку ОПЕК+, включая компенсацию перепроизводства. В феврале страна намерена достичь такого же уровня исполнения, сказал журналистам вице-премьер России Александр Новак.
«В январе было ровно 100% исполнения квоты. Не ниже и не выше. Мы всегда исполняем 100%», — сказал он и добавил, что в феврале также будет достигнут 100% уровень исполнения.
С I квартала 2024 года восемь стран ОПЕК+ добровольно сокращают добычу нефти на 2,2 млн б/с. При этом Россия в первом квартале сокращала поставки нефти на мировые рынки, а не добычу, на 500 тыс. б/с. В II квартале снижение показателей уже приходилось как на экспорт, так и на добычу. А в течение III квартала Россия должна была сокращать только добычу и держать ее на уровне 8,978 млн б/с.
Однако несколько месяцев подряд Россия превышала уровень добычи, согласованный в рамках договоренностей ОПЕК+. Россия, как и другие «должники», постепенно компенсирует недосокращенные объемы производства. Согласно графику, который Россия представила в секретариат ОПЕК+, компенсация сокращения добычи будет идти в октябре — ноябре 2024 года и с марта по сентябрь 2025 года.