Кабмин обсуждает введение моратория на выплату дивидендов «Русгидро»

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ рассматривает вопрос о введении моратория на выплату дивидендов «Русгидро» до 2028 года, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
«Обсуждается», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Накануне о возможности моратория на выплату дивидендов компанией в качестве меры стабилизации финансового состояния компании сообщало издание «Коммерсантъ». Ранее вице-премьер РФ, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев говорил, что кабмин и «Русгидро» разрабатывают план улучшения экономического состояния компании, в том числе с использованием дивидендов.
На годовом собрании акционеры «Русгидро» не приняли решение о дивидендах за 2023 год, так как ожидали решения ключевого акционера — Росимущества. У акционеров был выбор: либо отказаться от дивидендов, либо согласиться на выплату в размере 7,79 копейки на акцию. Замминистра энергетики Евгений Грабчак еще в прошлом году говорил, что Минэнерго рассчитывает на поддержку правительством предложения направить дивиденды «Русгидро» на развитие компании. Дивиденды «Русгидро» за 2022 год составили 5,025 копеек на обыкновенную акцию, всего было выплачено 22,4 млрд рублей.
О компании
«Русгидро» — крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт.
Основными акционерами «Русгидро» являются Российская Федерация в лице Росимущества (62,2%), банк ВТБ (12,37%) и холдинг «Эн+» (9,61%).