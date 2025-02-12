Кабмин обсуждает введение моратория на выплату дивидендов «Русгидро»

На годовом собрании акционеры «Русгидро» не приняли решение о дивидендах за 2023 год, так как ожидали решения ключевого акционера — Росимущества. У акционеров был выбор: либо отказаться от дивидендов, либо согласиться на выплату в размере 7,79 копейки на акцию. Замминистра энергетики Евгений Грабчак еще в прошлом году говорил, что Минэнерго рассчитывает на поддержку правительством предложения направить дивиденды «Русгидро» на развитие компании. Дивиденды «Русгидро» за 2022 год составили 5,025 копеек на обыкновенную акцию, всего было выплачено 22,4 млрд рублей.