ТАСС: поставки газа РФ по «Турецкому потоку» в Европу обновили рекорд

Так, с 3 по 9 февраля прокачка через компрессорную станцию «Странджа — 2» на границе Турции и Болгарии (сухопутное продолжение морской части «Турецкого потока») превысила 390 млн куб. м. Это абсолютный недельный рекорд поставок с момента запуска газопровода в январе 2020 года. Предыдущий максимум наблюдался в прошлом месяце — 376 млн куб. м за неделю с 13 по 19 января.
Также на прошлой неделе несколько раз был превышен рекордный показатель суточных поставок по газопроводу, который снова удалось преодолеть в понедельник, 10 февраля, — 56,7 млн куб. м.
Газопровод «Турецкий поток», проходящий из России в Турцию через Черное море, мощностью 31,5 млрд куб. м газа предназначен для газоснабжения Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. На сегодня он остается последним активным маршрутом поставок российского газа в европейском направлении после прекращения транзита через Украину. Отправной точкой «Турецкого потока» служит компрессорная станция «Русская», построенная в районе Анапы.
Ранее ТАСС со ссылкой на данные ENTSOG сообщал, что поставки по газопроводу «Турецкий поток» в Европу в январе достигли рекордных 1,56 млрд куб. м за месяц. В 2024 году транспортировка по этому маршруту выросла на 23% — до 16,7 млрд куб. м. Из этого объема рекордные 7,6 млрд куб. м поступили в Венгрию.
27 января Будапешт получил от Брюсселя заверения, что тот обеспечит ему гарантии энергобезопасности, в том числе будет добиваться от Украины возобновление транзита газа из РФ, не допустит остановки транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» и защитит от нападений газопровод «Турецкий поток». В ответ Венгрия согласилась на продление после 31 января секторальных санкций ЕС против России еще на полгода.