ТАСС: поставки газа РФ по «Турецкому потоку» в Европу обновили рекорд

Ранее ТАСС со ссылкой на данные ENTSOG сообщал, что поставки по газопроводу «Турецкий поток» в Европу в январе достигли рекордных 1,56 млрд куб. м за месяц. В 2024 году транспортировка по этому маршруту выросла на 23% — до 16,7 млрд куб. м. Из этого объема рекордные 7,6 млрд куб. м поступили в Венгрию.