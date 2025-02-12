ОПЕК представила февральский отчет по нефтяному рынку

В 2025 году сильнее всего добыча нефти должна вырасти в США, Бразилии, Канаде и Норвегии, а наибольший объем снижения производства должен быть в Анголе. А в 2026 году, по прогнозу ОПЕК, самый сильный рост предложения нефти будет идти от США, Бразилии и Канады, в то время как самое сильное снижение — от Норвегии.