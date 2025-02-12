ОПЕК представила февральский отчет по нефтяному рынку

Добыча в России
Россия снизила добычу нефти на 27 тысяч баррелей в сутки, до 8,977 млн баррелей. При этом, страна перевыполнила план ОПЕК+ с учетом добровольных сокращений и компенсаций на 1 тыс. б/с. РФ в январе должна была добывать 8,978 млн б/с нефти с учетом всех добровольных сокращений.
Кроме того, в этом году Россия должна приступить к росту добычи с апреля, этот показатель будет постепенно увеличиваться в течение каждого из месяцев, к концу года достигнет 9,24 млн б/с. К сентябрю 2026 года показатель достигнет 9,449 млн б/с.
Поставки в Китай
Китай в декабре 2024 года уменьшил закупки российской нефти на 9%, ее доля в общем объеме китайского нефтяного импорта сократилась до 18% против 22% в ноябре. На втором месте по объему поставок в декабре оказалась Саудовская Аравия — 14% от общего объема, на третьем месте Малайзия — 14%.
Общий объем импорта нефти Китаем в декабре сократился на 5% к ноябрю и составил 11,3 млн б/с.
Поставки в Индию
Россия обеспечила в декабре 38% от общего импорта нефти Индией, как и в ноябре. При этом Ирак обеспечил 19% поставок, Саудовская Аравия — 13%. Общий объем импорта нефти Индией в ноябре составил 4,7 млн б/с, что на 2% больше, чем в ноябре.
Добыча в ОПЕК+
Страны ОПЕК+, участвующие в сделке по сокращению добычи нефти, немного увеличили в январе производство нефти — на 13 тыс. б/с. При этом, государства добывали ниже плана с учетом добровольных сокращений и компенсаций на 251 тыс. б/с.
От сделки освобождены Ливия, Иран и Венесуэла. Без них объем производства странами альянса составил 35,176 млн б/с. А с учетом всех добровольных ограничений и графиков компенсаций, предусмотренных на январь, страны ОПЕК+ должны были добывать 35,427 млн б/с., поясняется в отчете.
Ирак в январе сократил добычу на 5 тыс. б/с, до 3,999 млн б/с, но при этом добывал выше плана по сделке ОПЕК+ на 119 тыс. б/с. Казахстан увеличил производство на 73 тыс. б/ с, до 1,538 млн б/с, добывая на 135 тыс. б/с выше плана.
Объем компенсаций нефтедобычи от Ирака и Казахстана в январе должен был составить 120 тыс. б/с и 65 тыс. б/с соответственно.
Ниже договоренностей, предусмотренных ОПЕК+, вновь оказалась добыча у ряда африканских стран: Южный Судан — ниже на 65 тысяч б/с., Судан — на 40 тысяч б/с., Конго — на 17 тысяч б/с., Экваториальная Гвинея — на 9 тысяч б/с., Нигерия — на 5 тысяч б/с.
Среди стран ОПЕК, не участвующих в сделке ОПЕК+, в Ливии добыча выросла на 17 тыс. б/с, до 1,277 млн б/с, в Иране производство снизилось на 14 тыс. б/с, до 3,28 млн б/ с, а в Венесуэле добыча сократилась на 17 тыс. б/с, до 892 тыс. б/с.
Добыча вне ОПЕК+
В 2025 году сильнее всего добыча нефти должна вырасти в США, Бразилии, Канаде и Норвегии, а наибольший объем снижения производства должен быть в Анголе. А в 2026 году, по прогнозу ОПЕК, самый сильный рост предложения нефти будет идти от США, Бразилии и Канады, в то время как самое сильное снижение — от Норвегии.
Спрос на нефть
Согласно отчету ОПЕК+, мировой рост спроса на нефть в 2025 году и в 2026 году ожидается на уровне 1,4 млн б/с. В абсолютном значении спрос на нефть в 2025 году, согласно прогнозу ОПЕК, достигнет 105,2 млн б/с, а в 2026 году — 106,63 млн б/с.
Предложение нефти
ОПЕК понизила прогноз роста предложения нефти в 2025 году от стран, не входящих в ОПЕК+, на 0,1 млн б/с, до 1 млн б/с. Организация также снизила прогноз на 2026 год на 0,1 млн б/с, до 1 млн б/с. В абсолютном значении на страны «не ОПЕК+» в 2025 году придется предложение нефти в объеме 54,2 млн б/с, в 2026 году 55,2 млн б/с.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».