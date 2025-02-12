Банк России опустил официальный курс доллара до 94 рублей

Так, курс доллара понизили с 95,8024 рубля до 94,0485 рубля.
Курс евро опустился с 99,1953 рубля до 98,0119 рубля.
Кроме того, Банк России понизил официальный курс юаня — с 13,0258 рубля до 12,7702 рубля.
Минфин США 12 июля 2024 года ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.
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