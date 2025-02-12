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Банк России опустил официальный курс доллара до 94 рублей

Регулятор опубликовал официальный курс валют на 13 февраля 2025 года.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Так, курс доллара понизили с 95,8024 рубля до 94,0485 рубля.

Курс евро опустился с 99,1953 рубля до 98,0119 рубля.

Кроме того, Банк России понизил официальный курс юаня — с 13,0258 рубля до 12,7702 рубля.

Минфин США 12 июля 2024 года ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».