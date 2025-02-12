Новак отметил необходимость сохранить темпы роста ВВП РФ выше среднемировых

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Необходимо сохранить темпы роста ВВП России выше среднемирового. Об этом заявил в Совете Федерации вице-премьер РФ Александр Новак.
«Поставлена задача не только сохранить высокие темпы роста экономики, но и завершить структурную перестройку. Необходимо обеспечить темпы роста ВВП России выше среднемирового», — сказал Новак.
Вице-премьер также отметил, что необходимо сохранить четвертое место по объему ВВП и по паритету покупательной способности.
«Основа новой модели долгосрочного экономического роста — это экономика предложения. На среднесрочном горизонте расширение предложения обеспечивается за счет поддержки отечественного производства, роста инвестиционной активности, повышения производительности труда, в том числе с учетом ограничений на рынке рабочей силы», — заключил он.