Новак отметил необходимость сохранить темпы роста ВВП РФ выше среднемировых

«Основа новой модели долгосрочного экономического роста — это экономика предложения. На среднесрочном горизонте расширение предложения обеспечивается за счет поддержки отечественного производства, роста инвестиционной активности, повышения производительности труда, в том числе с учетом ограничений на рынке рабочей силы», — заключил он.