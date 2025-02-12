Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новак отметил необходимость сохранить темпы роста ВВП РФ выше среднемировых

Вице-премьер также отметил, что необходимо сохранить четвертое место по объему ВВП и по паритету покупательной способности.

Источник: Freepik

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Необходимо сохранить темпы роста ВВП России выше среднемирового. Об этом заявил в Совете Федерации вице-премьер РФ Александр Новак.

«Поставлена задача не только сохранить высокие темпы роста экономики, но и завершить структурную перестройку. Необходимо обеспечить темпы роста ВВП России выше среднемирового», — сказал Новак.

Вице-премьер также отметил, что необходимо сохранить четвертое место по объему ВВП и по паритету покупательной способности.

«Основа новой модели долгосрочного экономического роста — это экономика предложения. На среднесрочном горизонте расширение предложения обеспечивается за счет поддержки отечественного производства, роста инвестиционной активности, повышения производительности труда, в том числе с учетом ограничений на рынке рабочей силы», — заключил он.