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Нидерланды в 2024 году увеличили экспорт СПГ из РФ на 68%

В общей сложности страна экспортировала около 21 млрд куб. м СПГ.

Источник: РИА "Новости"

ГААГА, 12 февраля. /ТАСС/. Нидерланды увеличили в 2024 году экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из РФ на 68%. Об этом говорится в сообщении Центрального статистического бюро Нидерландов.

По его данным, в общей сложности страна экспортировала около 21 млрд куб. м СПГ. Из России поступило 1,92 млрд куб. м, рост по сравнению с 2023 годом, когда было экспортировано 1,14 млрд куб. м, составил 68%. В свою очередь поставки из двух других крупнейших стран — экспортеров СПГ — США и Норвегии — немного сократились.

Как свидетельствуют статистические данные, в 2024 году потребление газа в целом составило около 30 млрд куб. м, что приблизительно соответствует показателям 2023 года. Промышленность потребляла больше природного газа, в то время как для производства электроэнергии его потребовалось меньше.