Нидерланды в 2024 году увеличили экспорт СПГ из РФ на 68%

По его данным, в общей сложности страна экспортировала около 21 млрд куб. м СПГ. Из России поступило 1,92 млрд куб. м, рост по сравнению с 2023 годом, когда было экспортировано 1,14 млрд куб. м, составил 68%. В свою очередь поставки из двух других крупнейших стран — экспортеров СПГ — США и Норвегии — немного сократились.