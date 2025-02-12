Названа средняя сумма чека на пляжный отдых в России

Средняя продолжительность поездки оказалась стала меньше на сутки, в этом году россияне стали бронировать туры на девять ночей. Глубина бронирования увеличилась на 2,4% — россияне стали планировать отдых за 5,5 месяцев до поездки. При этом 90% путевок оплачиваются — без оплаты дороги.