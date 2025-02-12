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Министры торговли ЕС обсудят обострение торговой войны с США

Ключевой темой обсуждений станет вопрос о том, насколько решительным должен быть ответ Европы на введенные администрацией президента США Дональда Трампа пошлины на европейский импорт, передает газета Politico.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

По данным издания, на встрече будет обсуждаться вопрос, насколько жестко Европа должна ответить на действия администрации Трампа по введению повышенных пошлин в отношении импорта из ЕС.

«Мы должны ответить. Мы не можем просто ничего не делать», — отметил в беседе с Politico один из европейских дипломатов.

Другой его коллега заявил, что решение проблемы должно найтись в ходе переговоров. Третий представитель европейских дипломатических кругов считает, что подход должен включать в себя и переговоры, и ответные меры в отношении США.

Как сообщает газета, если Брюссель жестко ответит на введение американских пошлин, то «еще сильнее разозлит» Трампа, а отсутствие такового может, в свою очередь, дать американскому лидеру «зеленый свет», чтобы «пойти еще дальше».

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.