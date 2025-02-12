Министры торговли ЕС обсудят обострение торговой войны с США

«Мы должны ответить. Мы не можем просто ничего не делать», — отметил в беседе с Politico один из европейских дипломатов.
Другой его коллега заявил, что решение проблемы должно найтись в ходе переговоров. Третий представитель европейских дипломатических кругов считает, что подход должен включать в себя и переговоры, и ответные меры в отношении США.
Как сообщает газета, если Брюссель жестко ответит на введение американских пошлин, то «еще сильнее разозлит» Трампа, а отсутствие такового может, в свою очередь, дать американскому лидеру «зеленый свет», чтобы «пойти еще дальше».
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