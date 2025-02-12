Максимальная ставка по вкладам в рублях в I декаде февраля снизилась до 21,44%

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым депозитам в десяти крупнейших банках России, которые привлекают наибольший объем вкладов, снизилась в первой декаде февраля 2025 года по сравнению с предыдущей декадой и составила 21,44% годовых. Такую информацию предоставил Банк России.
Согласно данным регулятора, в третьей декаде января этот показатель находился на уровне 21,47%, а во второй декаде января составлял 21,52%.
В перечень банков, чьи данные учитываются для анализа ставок, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, «Почта Банк», «Московский Кредитный Банк», Т-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
При расчете максимальной процентной ставки для каждой из кредитных организаций принимаются во внимание максимальные доступные ставки по вкладам, открытым для любого клиента. Банк России исключает из учета вклады со ставкой, включающей капитализацию процентов, а также предложения с дополнительными условиями, такими как необходимость приобретения инвестиционных паев, открытия инвестиционного счета, оформления программ инвестиционного или накопительного страхования жизни и тому подобного. Кроме того, не рассматриваются депозиты, сроки которых разделяются на периоды с различными процентными ставками.
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