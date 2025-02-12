Максимальная ставка по вкладам в рублях в I декаде февраля снизилась до 21,44%

При расчете максимальной процентной ставки для каждой из кредитных организаций принимаются во внимание максимальные доступные ставки по вкладам, открытым для любого клиента. Банк России исключает из учета вклады со ставкой, включающей капитализацию процентов, а также предложения с дополнительными условиями, такими как необходимость приобретения инвестиционных паев, открытия инвестиционного счета, оформления программ инвестиционного или накопительного страхования жизни и тому подобного. Кроме того, не рассматриваются депозиты, сроки которых разделяются на периоды с различными процентными ставками.