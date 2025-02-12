Курс доллара на рынке Форекс упал ниже 95 рублей

Как накануне комментировал укрепелие рубля Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», уверенность российской валюты связана с сезонно сильными показателями платежного баланса, относительно высокими ценами на энергоресурсы, увеличением объема продаж инвалюты отечественными компаниями на фоне низкой доступности кредитов, растущие геополитические надежды. «Правда, это не учитывает гипотетических прорывов на внешнеполитической арене, что способно привести к еще более сильному курсу рубля. В середине недели ждем юань на уровне 12,8−13,3, доллар — 95−99», — прогнозировал эксперт.