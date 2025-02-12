Курс доллара на рынке Форекс упал ниже 95 рублей

Американский доллар торгуется к рублю на международном валютном рынке ниже 95 рублей. По данным на 10:43 по московскому времени доллар терял 1,71% и снижался до 94,85 рубля.
На российском межбанковском рынке по данным на 10:43 по московскому времени рубль укреплялся на 1,95%, до 94,58 за доллар.
Как накануне комментировал укрепелие рубля Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», уверенность российской валюты связана с сезонно сильными показателями платежного баланса, относительно высокими ценами на энергоресурсы, увеличением объема продаж инвалюты отечественными компаниями на фоне низкой доступности кредитов, растущие геополитические надежды. «Правда, это не учитывает гипотетических прорывов на внешнеполитической арене, что способно привести к еще более сильному курсу рубля. В середине недели ждем юань на уровне 12,8−13,3, доллар — 95−99», — прогнозировал эксперт.
Курс евро также торгуется в минусе к рублю: по данным на 10:50 мск, европейская валюта находилась на отметке 97,9794 рубля.
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