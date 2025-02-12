Казахстан увеличит экспорт газа в Китай в 2025 году

В 2017 году Казахстан начал экспорт газа в Китай в рамках контракта, предусматривающего поставки в объеме до 10 млрд куб. м в год. По данным казахстанских властей, с 2017 по 2021 год экспорт газа в КНР увеличился в четыре раза (с 1,5 млрд до 5,9 млрд куб. м). В 2023 году Казахстан объявил о подписании нового контракта по экспорту ПГ в Китай на период с 2023 по 2026 год. Детали не разглашались.