Казахстан увеличит экспорт газа в Китай в 2025 году

«Председатель правления АО QazaqGaz Санжар Жаркешов и исполнительный председатель совета директоров PetroChina International У Цзюньли подписали дополнение к трехлетнему договору купли-продажи природного газа. Этот шаг позволит увеличить объемы экспорта газа в Китай в 2025 году, что подтверждает стратегическое партнерство между Казахстаном и Китаем в энергетическом секторе», — говорится в сообщении. Дополнительное соглашение было подписано в рамках двустороннего бизнес-форума в Астане.
В 2017 году Казахстан начал экспорт газа в Китай в рамках контракта, предусматривающего поставки в объеме до 10 млрд куб. м в год. По данным казахстанских властей, с 2017 по 2021 год экспорт газа в КНР увеличился в четыре раза (с 1,5 млрд до 5,9 млрд куб. м). В 2023 году Казахстан объявил о подписании нового контракта по экспорту ПГ в Китай на период с 2023 по 2026 год. Детали не разглашались.
Поставлять газ в Китай через территорию Казахстана намерена и Россия. В декабре 2024 года вице-премьер РФ Александр Новак сообщил о начале процесса разработки маршрута такого трубопровода. Его мощность составит 45 млрд куб. м, из которых 10 млрд предназначены для газификации Казахстана.