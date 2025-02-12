Каким будет курс рубля 13 февраля 2025: прогноз эксперта

Рынок рос несмотря на резкое укрепление рубля и спад сырьевых котировок. Зреет надежда на скорое начало геополитического потепления.
Внешний фон был неоднозначным. Китайские индексы прибавили до 1,5% на волне оптимизма по поводу местного технологического сектора. А вот на европейских и американских площадках настроения были противоположными. Потребительские цены в США в январе выросли на 3%, сильнее рыночных ожиданий (2,9%). Это может укрепить мнение ФРС о том, что спешить с дальнейшим снижением ставок нет необходимости. Индекс доллара после выхода ИПЦ взлетел выше 108 п., снижение нефтяных котировок на этом фоне усилилось.
В четверг ЕЦБ обнародует экономический бюллетень. Картину январской инфляции в США дополнит индекс цен производителей. Международное энергетическое агентство (МЭА) представит ежемесячный отчет. На российском рынке совет директоров «Фосагро» рассмотрит финансовые результаты за 2024 и перспективы на 2025 год.
Наш рынок может отыгрывать публикуемые сегодня вечером недельные данные по динамике потребительских цен. Прогноз по индексу Мосбиржи на 13 февраля — 2955−3075 п.
Рубль в середине недели усилил натиск на основные валюты: юань на Мосбирже побывал на 12,65, доллар отступал ниже 94. Предложение иностранных денег продолжает превалировать над спросом на них. С одной стороны, спрос на валюту под импорт подавлен жесткой ДКП. С другой стороны, может сказываться спад активности импортеров после сезонного всплеска. При этом цены на энергоносители держатся на относительно высоком уровне, что обеспечивает стабильный приток валютной выручки. Наконец, способствовать росту рубля могут ожидания позитива в геополитике.
Мы считаем, что предел укрепления нацвалюты близок, ожидаем постепенной активизации спроса импортеров на валюту. Кроме того, к началу весны на рубль может начать оказывать давление негативный эффект от санкций против нефтяного экспорта РФ, введенных в начале января. Краткосрочно ждем юань на уровне 12,5−13, доллар — 92,5−97,5.
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