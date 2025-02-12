Каким будет курс рубля 13 февраля 2025: прогноз эксперта

Рубль в середине недели усилил натиск на основные валюты: юань на Мосбирже побывал на 12,65, доллар отступал ниже 94. Предложение иностранных денег продолжает превалировать над спросом на них. С одной стороны, спрос на валюту под импорт подавлен жесткой ДКП. С другой стороны, может сказываться спад активности импортеров после сезонного всплеска. При этом цены на энергоносители держатся на относительно высоком уровне, что обеспечивает стабильный приток валютной выручки. Наконец, способствовать росту рубля могут ожидания позитива в геополитике.