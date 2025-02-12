Как изменились цены в России за первую неделю февраля

Инфляция в России за период с 4 по 10 февраля 2025 года составила 0,23%, следует из данных Росстата. Неделей ранее — с 28 января по 3 февраля 2025 года инфляция составляла 0,16%.
Изменения произошли в ценах на различные группы товаров, в том числе — продукты и непродовольственные товары.
Часть товаров подорожали, а часть — напротив, стали дешевле.
Большинство товаров демонстрировали рост цен:
- мороженая рыба прибавила 1% к цене
- сметана и творог — +0,8%,
- пастеризованное молоко, твердые, полутвердые и мягкие сыры, водка — +0,7%,
- фруктово-ягодные консервы для детского питания и черный чай — +0,6%,
- ультрапастеризованное молоко, сосиски, сардельки, полукопченые и варено-копченые колбасы прибавили 0,5%,
- сливочное масло, маргарин, макаронные изделия и вермишель стали дороже на 0,4%
- говядина, вареные колбасы, подсолнечное масло, ржаной и пшеничный хлеб, поваренная соль +0,3%,
- овощные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, печенье и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%,
- баранина и пшено +0,1%.
При это есть и товары, которые стали дешевле. Например:
- куриные яйца потеряли в цене 0,6%,
- гречневая крупа −0,4%,
- пшеничная мука −0,3%,
- мясо кур −0,2%,
- свинина −0,1%.
Овощи и фрукты
Цены на плодоовощную продукцию в целом выросли на 1,1%, в том числе:
- огурцы +2,5%,
- картофель +1,7%,
- помидоры +1,5%,
- белокочанная капуста +1,3%,
- бананы +0,6%,
- репчатый лук +0,5%,
- морковь +0,2%.
Дешевле стала только столовая свекла — на 0,1%.
Медикаменты и непродовольственные товары
Среди наблюдаемых медикаментов цены выросли на корвалол (+0,6%), нимесулид (+0,5%), активированный уголь, левомеколь и трекрезан (+0,4%), валидол (+0,3%) и ренгалин (+0,1%). Снизились цены на пенталгин (-0,1%).
Из товаров первой необходимости выросли цены на:
- зубные пасты (+0,8%),
- сухие корма для домашних животных (+0,4%),
- хозяйственное мыло и зубные щетки (+0,3%),
- туалетную бумагу (+0,2%),
- стиральные порошки и гигиенические прокладки (+0,1%).
Снизились цены на туалетное мыло (-0,4%) и детские подгузники (-0,1%).