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Как изменились цены в России за первую неделю февраля

В среду, 12 февраля, Росстат опубликовал данные по инфляции в России за неделю с 4 по 10 февраля 2025 года.

Источник: Freepik

Инфляция в России за период с 4 по 10 февраля 2025 года составила 0,23%, следует из данных Росстата. Неделей ранее — с 28 января по 3 февраля 2025 года инфляция составляла 0,16%.

Изменения произошли в ценах на различные группы товаров, в том числе — продукты и непродовольственные товары.

Часть товаров подорожали, а часть — напротив, стали дешевле.

Большинство товаров демонстрировали рост цен:

  • мороженая рыба прибавила 1% к цене
  • сметана и творог — +0,8%,
  • пастеризованное молоко, твердые, полутвердые и мягкие сыры, водка — +0,7%,
  • фруктово-ягодные консервы для детского питания и черный чай — +0,6%,
  • ультрапастеризованное молоко, сосиски, сардельки, полукопченые и варено-копченые колбасы прибавили 0,5%,
  • сливочное масло, маргарин, макаронные изделия и вермишель стали дороже на 0,4%
  • говядина, вареные колбасы, подсолнечное масло, ржаной и пшеничный хлеб, поваренная соль +0,3%,
  • овощные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, печенье и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%,
  • баранина и пшено +0,1%.

При это есть и товары, которые стали дешевле. Например:

  • куриные яйца потеряли в цене 0,6%,
  • гречневая крупа −0,4%,
  • пшеничная мука −0,3%,
  • мясо кур −0,2%,
  • свинина −0,1%.

Овощи и фрукты

Цены на плодоовощную продукцию в целом выросли на 1,1%, в том числе:

  • огурцы +2,5%,
  • картофель +1,7%,
  • помидоры +1,5%,
  • белокочанная капуста +1,3%,
  • бананы +0,6%,
  • репчатый лук +0,5%,
  • морковь +0,2%.

Дешевле стала только столовая свекла — на 0,1%.

Медикаменты и непродовольственные товары

Среди наблюдаемых медикаментов цены выросли на корвалол (+0,6%), нимесулид (+0,5%), активированный уголь, левомеколь и трекрезан (+0,4%), валидол (+0,3%) и ренгалин (+0,1%). Снизились цены на пенталгин (-0,1%).

Из товаров первой необходимости выросли цены на:

  • зубные пасты (+0,8%),
  • сухие корма для домашних животных (+0,4%),
  • хозяйственное мыло и зубные щетки (+0,3%),
  • туалетную бумагу (+0,2%),
  • стиральные порошки и гигиенические прокладки (+0,1%).

Снизились цены на туалетное мыло (-0,4%) и детские подгузники (-0,1%).