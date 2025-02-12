Инвесторы сохраняют оптимизм

Поддержку рублю оказывает сезонно низкий спрос на иностранную валюту со стороны импортеров, нормализация ситуации с юаневой ликвидностью, ставки денежного рынка по юаням остаются вблизи нулевых, достигая даже отрицательных значений. Тем не менее длинные выходные по случаю празднования Нового года по лунному календарю в Китае завершились, что может привести к восстановлению импорта и росту спроса на валюту. В то же время проблемы с дефицитом танкерного флота и экспортом нефти ввиду санкций вынуждают российских поставщиков «черного золота» снижать цены на отечественные сорта нефти, что может негативно сказаться на будущих притоках валюты в страну. Таким образом, мы полагаем, что потенциал дальнейшего укрепления рубля будет ограниченным, и валютный курс стабилизируется в диапазоне 95−100 ₽ за доллар США.