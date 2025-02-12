Госдума засекретила данные о проверках недвижимости Росфинмониторингом

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в закон, устанавливающие запрет на получение собственниками недвижимости информации о проверках принадлежащих им объектах, которые проводит Росфинмониторинг.
Согласно ст. 62 ч 17 закона «О государственной регистрации недвижимости», владелец недвижимости имеет право получить информацию о том, кто интересовался его объектом и получал сведения о нем из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН). Такая информация по запросу собственника должна быть предоставлена в течение трех рабочих дней. Однако из этого правила есть исключения. В частности, если запросы были сделаны правоохранительными органами в рамках оперативно-розыскных мероприятий, владелец недвижимости о них не узнает. Данные о таких запросах являются закрытыми.
Новый закон распространяет исключение и на Росфинмониторинг — федеральную службу, которая занимается борьбой с отмыванием нелегальных доходов, а также отслеживанием и блокировкой операций, направленных на финансирование терроризма и экстремизма. Как уточняется в пояснительной записке, такой запрет направлен на обеспечение конфиденциальности проверок в целях совершенствования деятельности Росфинмониторинга.
Как поясняли в Росреестре, все сведения из Единого государственного реестра недвижимости делятся на общедоступные и ограниченного доступа. К последним относятся информация о правах на объект, содержание документов и другие сведения личного характера. Такие сведения могут получить могут получить лишь сами правообладатели и их представители, физические или юридические лица, имеющие нотариальную доверенность от собственника, залогодержатель (если объект в залоге), лица, имеющие право на наследование по закону или по завещанию. Также есть возможность ознакомиться с такой информацией у судов, правоохранительных органов, многофункциональных центров и нотариусов.