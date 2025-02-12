Госдума засекретила данные о проверках недвижимости Росфинмониторингом

Как поясняли в Росреестре, все сведения из Единого государственного реестра недвижимости делятся на общедоступные и ограниченного доступа. К последним относятся информация о правах на объект, содержание документов и другие сведения личного характера. Такие сведения могут получить могут получить лишь сами правообладатели и их представители, физические или юридические лица, имеющие нотариальную доверенность от собственника, залогодержатель (если объект в залоге), лица, имеющие право на наследование по закону или по завещанию. Также есть возможность ознакомиться с такой информацией у судов, правоохранительных органов, многофункциональных центров и нотариусов.