FT: вложения в стартапы в сфере безопасности в ЕС достигли рекордных $5,2 млрд

БРЮССЕЛЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Долгосрочные инвестиции частного капитала в европейские высокотехнологичные стартапы в сфере обороны и смежных технологий выросли в 2024 году на 24%, до $5,2 млрд, опередив темпы роста венчурных капиталовложений в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на Инновационный фонд НАТО (NIF) и исследовательскую группу Dealroom.