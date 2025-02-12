FT: вложения в стартапы в сфере безопасности в ЕС достигли рекордных $5,2 млрд

БРЮССЕЛЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Долгосрочные инвестиции частного капитала в европейские высокотехнологичные стартапы в сфере обороны и смежных технологий выросли в 2024 году на 24%, до $5,2 млрд, опередив темпы роста венчурных капиталовложений в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на Инновационный фонд НАТО (NIF) и исследовательскую группу Dealroom.
По их данным, конфликт на Украине поспособствовал всплеску интереса инвесторов к европейским оборонным стартапам. Объем капиталовложений в такие перспективные предприятия вырос в 2024 году на 41% по сравнению с 2023 годом, до $1,5 млрд.
Благодаря этому европейцам удалось сократить разрыв с финансированием США в этом секторе. Однако американские инвестиции в оборонные технологии по-прежнему значительно опережают европейские — в прошлом году они достигли $4,3 млрд.
Инновационный фонд НАТО учрежден в 2021 году с целевым объемом $1 млрд. NIF занимается поиском перспективных гражданских технологий и разработок на ранней стадии, адаптацией их для военных нужд НАТО и оказанием содействия при их финансировании. Фонд наполняют 24 члена НАТО, их участие носит добровольный характер.