«Финсуслуги»: больше 10 крупнейших банков РФ снизили ставки по вкладам

«В индексе вкладов в топ-20 банках маркетплейса “Финсуслуги” по состоянию на 11 февраля зафиксировано, что по итогам первой декады февраля 2025 года ставки по вкладам снизили 14 банков из топ-20 по объему депозитов физлиц», — сказали в пресс-службе.
При этом в январе 2025 года ставки по вкладам снизили 12 банков. Как уточнили в «Финуслугах», февральское снижение затронуло преимущественно вклады сроком три и шесть месяцев. «На неделе в период с 3 по 10 февраля 2025 года ставки по вкладам понизили шесть банков, из них пять понизили их на сроках три и шесть месяцев, два банка — по годовым вкладам», — добавили в пресс-службе.
Среди исследуемых сроков (это наиболее популярные 3 — 12 месяцев), лидерами по доходности остаются полугодовые вклады, удерживая первенство непрерывно с начала июня 2024 года.