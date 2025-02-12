«Финсуслуги»: больше 10 крупнейших банков РФ снизили ставки по вкладам

При этом в январе 2025 года ставки по вкладам снизили 12 банков. Как уточнили в «Финуслугах», февральское снижение затронуло преимущественно вклады сроком три и шесть месяцев. «На неделе в период с 3 по 10 февраля 2025 года ставки по вкладам понизили шесть банков, из них пять понизили их на сроках три и шесть месяцев, два банка — по годовым вкладам», — добавили в пресс-службе.