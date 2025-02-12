Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Финсуслуги»: больше 10 крупнейших банков РФ снизили ставки по вкладам

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. В преддверии пятничного заседания Банка России по ключевой ставки 14 крупнейших банков снизили процентные ставки по вкладам. В среднем ставки снизились на 0,08−0,3 процентного пункта (п. п.). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе маркетплейса «Финсуслуги».

Источник: Shutterstock

«В индексе вкладов в топ-20 банках маркетплейса “Финсуслуги” по состоянию на 11 февраля зафиксировано, что по итогам первой декады февраля 2025 года ставки по вкладам снизили 14 банков из топ-20 по объему депозитов физлиц», — сказали в пресс-службе.

При этом в январе 2025 года ставки по вкладам снизили 12 банков. Как уточнили в «Финуслугах», февральское снижение затронуло преимущественно вклады сроком три и шесть месяцев. «На неделе в период с 3 по 10 февраля 2025 года ставки по вкладам понизили шесть банков, из них пять понизили их на сроках три и шесть месяцев, два банка — по годовым вкладам», — добавили в пресс-службе.

Среди исследуемых сроков (это наиболее популярные 3 — 12 месяцев), лидерами по доходности остаются полугодовые вклады, удерживая первенство непрерывно с начала июня 2024 года.