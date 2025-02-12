Financial Times: ЕС временно ограничит цены на газ

По данным издания, цены на газ в Европе достигли максимальных за два года значений. Стоимость энергоресурса в регионе оказалась в три-четыре раза выше, чем в США. Эта ситуация, отмечает газета, создает серьезные препятствия для европейских компаний.
«Европейская комиссия рассматривает возможность ограничения цен в рамках обсуждения документа, который будет представлен в марте. Ожидается, что в нем буду изложены в том числе способы поддержки тяжелой промышленности ЕС», — сказано в материале.
Как отмечает FT, переговоры о механизмах ограничения цен находятся на ранней стадии и уже вызвали ответную реакцию со стороны промышленных групп, которые предостерегают от подрыва доверия к европейскому рынку.
Кроме того, некоторые страны-члены ЕС, например, Германия и Нидерланды, которые выступали против ограничений, примут нововведения «неохотно», добавляет газета.
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