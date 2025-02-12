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Эксперт рассказала, когда начнут расти цены на вторичное жилье

Готовое жилье начнет расти в цене в случае расширения программы семейной ипотеки и на вторичный рынок квартир, отметила в беседе с NEWS.ru инвестор, эксперт по недвижимости Ксения Аверс.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Агентство «Москва»

Она отметила, что стоимость вырастет даже у тех объектов, которые не подойдут под условия программы. Преимущество в данном случае будет у продавцов, которые давно планировали продажу старого жилья для последующей покупки новостройки.

«Если семейную ипотеку распространят на вторичное жилье, то “вторичка” начнет расти в цене, и будет неважно, подходит она под условия программы или нет», — считает эксперт.

Как пояснила Аверс, сам факт того, что власти одобрят расширение семейной ипотеки на вторичное жилье, станет толчком к росту стоимости.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».