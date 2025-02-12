Эксперт рассказала, когда начнут расти цены на вторичное жилье

Она отметила, что стоимость вырастет даже у тех объектов, которые не подойдут под условия программы. Преимущество в данном случае будет у продавцов, которые давно планировали продажу старого жилья для последующей покупки новостройки.
«Если семейную ипотеку распространят на вторичное жилье, то “вторичка” начнет расти в цене, и будет неважно, подходит она под условия программы или нет», — считает эксперт.
Как пояснила Аверс, сам факт того, что власти одобрят расширение семейной ипотеки на вторичное жилье, станет толчком к росту стоимости.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».