Россиян научили, как накопить финансовую подушку к пенсии

Он подчеркнул, что этот механизм дает возможность получить дополнительные выплаты от государства и сократить налоговую нагрузку.
«Неплохой инструмент для формирования финансовой подушки — это софинансирование пенсии, когда вы делаете определенные переводы на счет. При условии что вы вкладываете три тысячи рублей в месяц, вам 100% доплачивает на этот счет государство. За год это получается 36 тысяч уже у вас, плюс от государства деньги небольшие. Когда там накопится 4,3 млн рублей, у вас эта сумма вычитается из налогооблагаемой базы, то есть вы получаете еще 13% экономии по налогам, а это 52 тысячи рублей», — пояснил эксперт.
Экономист также отметил, что начинать откладывать средства нужно как можно раньше, поскольку пенсионные накопления формируются на длительный срок. Кроме того, он указал на большую ошибку — хранение сбережений в наличных деньгах, что связано с инфляционными рисками.
По его мнению, самые доступные и понятные инструменты для формирования сбережений сегодня — это банковские депозиты, облигации и паевые инвестиционные фонды.
«Если вы сразу берете 10% и отправляете их куда-то в накопления, вы даже не замечаете, что у вас этих 10% нет. Минимальный срок накоплений должен составлять 10−20 лет. Самый неверный способ — это держать средства дома в наличных деньгах, потому что инфляция свое дело делает. Надо вложить в какой-то доходный инструмент самый простой. Сейчас уникальный период, когда проценты по вкладам в банке действительно выше, чем инфляция, но это короткий период времени. Есть другие инструменты: это и акции, и облигации, паевые инвестиционные фонды», — резюмировал Михаил Беляев.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».