Россиян научили, как накопить финансовую подушку к пенсии

«Неплохой инструмент для формирования финансовой подушки — это софинансирование пенсии, когда вы делаете определенные переводы на счет. При условии что вы вкладываете три тысячи рублей в месяц, вам 100% доплачивает на этот счет государство. За год это получается 36 тысяч уже у вас, плюс от государства деньги небольшие. Когда там накопится 4,3 млн рублей, у вас эта сумма вычитается из налогооблагаемой базы, то есть вы получаете еще 13% экономии по налогам, а это 52 тысячи рублей», — пояснил эксперт.