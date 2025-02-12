Для 89% УК собираемость платежей стала проблемой в 2024 году

«Управляющим компаниям в 2024 году пришлось адаптироваться к проблеме собираемости платежей. В отличие от банков, в ЖКХ традиционно мало внимания уделяли платежной дисциплине. Однако ситуация меняется: УК все больше проводят разъяснительных разговоров с жителями домов, предлагают гибкие механизмы рассрочки, а также активно внедряют цифровые инструменты. Например, с помощью напоминаний жителям через мобильные приложения, чаты и автоматические обзвоны. Важным направлением становится работа с платежной дисциплиной — формирование у жителей понимания, что регулярная оплата услуг ЖКХ так же важна, как и любые другие финансовые обязательства. По мере внедрения системных подходов, автоматизации процессов и активного взаимодействия с жителями, управляющие компании смогут повысить собираемость платежей, а, значит, смогут значительно увеличить эффективность всей работы дома», — считает Илья Сотонин, генеральный директор Doma.ai.