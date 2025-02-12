Депутат рассказал, кто из пенсионеров получит скидку на капремонт

Кроме того, Чаплин сообщил, что в некоторых регионах страны предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки. Например, по его словам, жители Санкт-Петербурга, которые проживают в городе не менее 20 лет, могут рассчитывать на 50-процентную компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги.