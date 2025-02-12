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Депутат рассказал, кто из пенсионеров получит скидку на капремонт

Пенсионерам от 80 лет и старше компенсируют 100% взносов на капремонт, от 70 лет — половину взносов, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Россияне старше 80 лет имеют возможность полностью вернуть уплаченные взносы на капитальный ремонт, сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru. Он подчеркнул, что система компенсаций устроена таким образом, что с возрастом объем поддержки увеличивается.

«Достигшим 70-летнего возраста пенсионерам компенсируется половина суммы взносов на капремонт, а после 80 лет — полная стоимость этих платежей. Однако для получения данной льготы необходимо соблюдение ряда условий: наличие права собственности на жилье, отсутствие трудовой деятельности, проживание в одиночестве или с неработающими родственниками пенсионного возраста либо инвалидами I-II группы», — уточнил депутат.

Кроме того, Чаплин сообщил, что в некоторых регионах страны предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки. Например, по его словам, жители Санкт-Петербурга, которые проживают в городе не менее 20 лет, могут рассчитывать на 50-процентную компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги.

«Региональные власти также предоставляют дополнительные меры поддержки. Санкт-Петербург установил 50-процентную компенсацию затрат на жилищно-коммунальные услуги при условии длительного проживания (не менее 20 лет) в данном субъекте Российской Федерации», — подытожил парламентарий.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».