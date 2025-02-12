ЦБ выявил более 9 тысяч финансовых пирамид и других нелегалов

Показатель, отмечает ЦБ, в 1,6 раза больше, чем в прошлом году. Такую динамику он объяснил несколькими факторами. Во-первых, финансовые пирамиды и псевдоброкеры, которые в основном работают в виде интернет-проектов, в том числе в социальных сетях и Telegram.