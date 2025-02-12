ЦБ выявил более 9 тысяч финансовых пирамид и других нелегалов

Показатель, отмечает ЦБ, в 1,6 раза больше, чем в прошлом году. Такую динамику он объяснил несколькими факторами. Во-первых, финансовые пирамиды и псевдоброкеры, которые в основном работают в виде интернет-проектов, в том числе в социальных сетях и Telegram.
Даже если большинство схем не успевает «раскрутиться», из-за простоты масштабирования схожих интернет-проектов, их анонимности, в том числе за счет использования криптовалют, мошенники придумывают новые способы обмана.
«Еще одна тенденция последних лет — появление большого количества недобросовестных инвестиционных предложений», — добавляет регулятор.
По данным ЦБ, всего в 2024 году выявили 9 027 субъектов с признаками нелегальной деятельности. Годом ранее показатель составлял 5 735. При этом, количество нелегальных кредиторов за 2024 год снизилось до 1 531. Остальные показатели выросли: число нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг — до 1 936, иные деятели — до 50.
Финансовые пирамиды
В прошлом году Банк России выявил 5510 субъектов с признаками финансовой пирамиды, в 1,9 раза больше, чем годом ранее.
«Классические пирамиды сохранились, и даже вернулась практика проводить презентации, обзванивать потенциальных клиентов, приглашать их в офис. Однако самыми популярными остаются схемы с упоминанием криптовалют. Причем их организаторы действуют не только в Интернете, но и офлайн», — говорится в сообщении ЦБ.
При этом, отмечает регулятор, снизилась популярность пирамидальных схем в форме экономических игр с псевдоинвестиционной составляющей. В 2023 году было выявлено 529 таких нелегальных проектов, в 2024 году — 379.
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