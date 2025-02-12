ЦБ определил основные принципы добросовестного поведения на финансовом рынке

В Центробанке подчеркивают, что указанные принципы имеют рекомендательный характер и могут быть включены в стандарты и кодексы саморегулируемых организаций и профессиональных ассоциаций (союзов) как в полном объеме, так и частично. Кроме того, они могут использоваться как основа для формирования корпоративной культуры финансовых организаций.