ЦБ определил основные принципы добросовестного поведения на финансовом рынке

Банк России утвердил ключевые принципы добросовестного поведения на финансовом рынке, направленные на внедрение деловых и этических стандартов, создание доверительных отношений и защиту прав и интересов потребителей. Об этом регулятор сообщил в своем официальном Telegram-канале.
«Документ представляет собой свод правил, которых следует придерживаться участникам рынка. В основе — положения ранее разработанного проекта кодекса добросовестного поведения. Его обновленная версия базируется на восьми “китах”: честности, справедливости, прозрачности, заботе, безопасности, профессионализме, ответственности и целостности», — говорится в сообщении.
В Центробанке подчеркивают, что указанные принципы имеют рекомендательный характер и могут быть включены в стандарты и кодексы саморегулируемых организаций и профессиональных ассоциаций (союзов) как в полном объеме, так и частично. Кроме того, они могут использоваться как основа для формирования корпоративной культуры финансовых организаций.
«Методические рекомендации Банка России позволят создать стимулы для дальнейшего развития систем внутреннего контроля, выявления и пресечения недобросовестного и незаконного поведения на финансовом рынке», — отмечается в сообщении.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».