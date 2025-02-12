Bloomberg: алюминий дешевеет второй день подряд

Как напоминает издание, американский лидер объявил о введении пошлин в 25% на импорт алюминия и стали из всех государств. Мера вступит в силу 12 марта.
Отмечается, что пошлины Трампа грозят перестройкой глобальной торговли металлами, используемыми в различных отраслях от упаковки до автомобилей и инфраструктуры. По мнению некоторых экспертов, потоки алюминия могут быть перенаправлены из Америки.
«Несколько аналитиков заявили, что последствия будут проявляться больше через рост внутренних премий в США, чем через глобальные цены», — говорится в материале агентства.
Кроме того, подчеркивает Bloomberg, некоторые страны, возможно, избегут пошлин. Так, об исключении для своих компаний уже попросила Япония.
Согласно данным торгов, цена алюминия упала на 1% до $2 618 за тонну в Сингапуре. Другие базовые металлы показали смешанную динамику: цинк вырос на 1%, а никель снизился на 1,2%.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.