Bloomberg: алюминий дешевеет второй день подряд

Отмечается, что пошлины Трампа грозят перестройкой глобальной торговли металлами, используемыми в различных отраслях от упаковки до автомобилей и инфраструктуры. По мнению некоторых экспертов, потоки алюминия могут быть перенаправлены из Америки.