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Bloomberg: алюминий дешевеет второй день подряд

Стоимость алюминия на лондонской бирже снижается второй день подряд. Инвесторы оценивают влияние тарифов президента США Дональда Трампа на импорт, сообщает агентство Bloomberg.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Как напоминает издание, американский лидер объявил о введении пошлин в 25% на импорт алюминия и стали из всех государств. Мера вступит в силу 12 марта.

Отмечается, что пошлины Трампа грозят перестройкой глобальной торговли металлами, используемыми в различных отраслях от упаковки до автомобилей и инфраструктуры. По мнению некоторых экспертов, потоки алюминия могут быть перенаправлены из Америки.

«Несколько аналитиков заявили, что последствия будут проявляться больше через рост внутренних премий в США, чем через глобальные цены», — говорится в материале агентства.

Кроме того, подчеркивает Bloomberg, некоторые страны, возможно, избегут пошлин. Так, об исключении для своих компаний уже попросила Япония.

Согласно данным торгов, цена алюминия упала на 1% до $2 618 за тонну в Сингапуре. Другие базовые металлы показали смешанную динамику: цинк вырос на 1%, а никель снизился на 1,2%.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.