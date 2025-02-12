Бизнес попросил смягчить требования для включения в реестр российского ПО

Представитель Минцифры сказал РБК, что новые правила не направлены на исключение компаний из реестра и не приведут к этому. Он уточнил, что для приведения программного обеспечения в соответствие с новыми требованиями предусмотрен переходный период, в том числе для продуктов, уже находящихся в реестре. По его словам, зрелые решения из реестра по отдельным классам (операционные системы, системы управления базами данных, офисное ПО, антивирусы) смогут пройти проверку на эти требования добровольно. Несоответствие дополнительным критериям не приведет к исключению из реестра, но и не даст преимущества при госзакупках. В то же время представитель министерства отметил, что сейчас проект дорабатывается с учетом мнения отрасли и заинтересованных ведомств.