Бензин и дизель за неделю подорожали в среднем на 4 копейки

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 4 февраля по 10 февраля 2025 года выросли на 4 копейки — до 58,81 рубля за один литр, говорится в материалах Росстата.
По данным статистики, средние цены на бензин марки Аи-92 поднялись на 4 копейки и составили 55,65 рубля за литр. Средние цены на бензин марки Аи-95 выросли на 3 копейки — до 60,77 рубля за литр, Аи-98 — на 4 копейки, до 83,44 рубля за литр.
Средняя стоимость дизельного топлива увеличилась на 4 копейки — до 70,77 рубля за литр.
По данным Росстата, с 4 по 10 февраля 2025 года изменение цен на бензин автомобильный зафиксировано в 43 субъектах Российской Федерации, более всего в Республике Калмыкия (+0,7%). Снижение цен на бензин автомобильный отмечено в четырех субъектах Российской Федерации, более всего в Республике Дагестан (-0,4%).
В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на автомобильный бензин не изменились.
На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 54,79 до 57,12 рубля, марки Аи-95 — от 60,49 до 65,69 рубля, марки Аи-98 и выше — от 83,2 до 87,76 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 54,8 до 57,28 рубля, марки Аи-95 — от 59,3 до 63,41 рубля, марки Аи-98 и выше — от 69,6 до 87,64 рубля за литр.