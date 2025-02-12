Бензин и дизель за неделю подорожали в среднем на 4 копейки

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 54,79 до 57,12 рубля, марки Аи-95 — от 60,49 до 65,69 рубля, марки Аи-98 и выше — от 83,2 до 87,76 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 54,8 до 57,28 рубля, марки Аи-95 — от 59,3 до 63,41 рубля, марки Аи-98 и выше — от 69,6 до 87,64 рубля за литр.