Акции китайских технологических акций вышли на «бычий» рынок благодаря DeepSeek

Индекс Hang Seng Tech, отслеживающий акции 30 крупнейших китайских компаний, которые торгуются в Гонконге, с 13 января поднялся на 25%. Таким образом, индекс вошел в стадию так называемого бычьего рынка, то есть заметного устойчивого роста в течение продолжительного времени. Опрошенные FT эксперты уверены, что это произошло благодаря влиянию, которое оказала на инвесторов запущенная в январе китайская нейросеть DeepSeek. Уже к 31 января аудитория DeepSeek достигла 22,15 млн человек в день это 41,6% уровня ChatGPT. В Apple App Store приложение с чат-ботом от DeepSeek заняло первое место в 157 странах, а его сайт за неделю обошел по посещаемости Google Gemini.