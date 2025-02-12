Афганистан наладил поставки энергетиков и газировки в Россию

В первую очередь, уточнил посол, Афганистан поставляет России изюм и сухофрукты. Также начался импорт афганских овощей и винограда. «Запущены поставки гранатов с юга Афганистана — по размеру они с два кулака. В России начинают знакомиться с афганским шафраном. Его называют “красным золотом” Востока», — рассказал Жирнов в интервью «РИА Новости».