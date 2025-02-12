Афганистан наладил поставки энергетиков и газировки в Россию

В первую очередь, уточнил посол, Афганистан поставляет России изюм и сухофрукты. Также начался импорт афганских овощей и винограда. «Запущены поставки гранатов с юга Афганистана — по размеру они с два кулака. В России начинают знакомиться с афганским шафраном. Его называют “красным золотом” Востока», — рассказал Жирнов в интервью «РИА Новости».
Афганистан также поставляет России лекарственные травы (чабрец, лаванда, солодка), а также газировку Coca-Cola, добавил посол.
Весной 2024 года руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин сообщил, что товарооборот между Россией и Афганистаном вырос после прихода к власти талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ). На май 2024-го товарооборот достиг $1 млрд.