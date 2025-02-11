Зарплаты в ретейле выросли на 18% за год

При этом наиболее значительный рост зарплатных предложений наблюдался у супервайзеров (+31%), которым в 2024 году предлагали в среднем 90 260 рублей в месяц. Эксперты отмечают, что эта позиция требует не только опыта в продажах, но и управленческих навыков, так как супервайзеры контролируют работу торговых точек, обучают персонал и отвечают за выполнение планов продаж.