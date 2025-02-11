Зарплаты в ретейле выросли на 18% за год

«Чтобы привлекать специалистов, компании не только увеличивают зарплатные предложения для новых сотрудников, но и предлагают бонусы, гибкий график, возможность выбрать комфортную точку работы и другие формы мотивации», — комментирует Андрей Кучеренков, директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы».
При этом наиболее значительный рост зарплатных предложений наблюдался у супервайзеров (+31%), которым в 2024 году предлагали в среднем 90 260 рублей в месяц. Эксперты отмечают, что эта позиция требует не только опыта в продажах, но и управленческих навыков, так как супервайзеры контролируют работу торговых точек, обучают персонал и отвечают за выполнение планов продаж.
На втором месте по росту зарплат находятся флористы, зарплатные предложения для которых увеличились на 23% и составили в среднем 47 972 рубля в месяц. Спрос на букеты и цветочные композиции к праздникам мотивирует работодателей повышать зарплаты для привлечения специалистов.
Кассиры вошли в тройку лидеров с ростом зарплатных предложений на 22%. В январе 2025 года кандидаты на эту вакансию могли рассчитывать на среднюю зарплату в 47 324 рубля в месяц при фиксированной занятости.
В числе профессий, показавших значительный рост зарплатных предложений, также оказались торговые представители с повышением на 22% и средней зарплатой 84 231 рубль, мерчендайзеры с ростом на 20% (45 970 рублей), промоутеры с увеличением на 20% (38 506 рублей) и работники торгового зала, чьи зарплаты выросли на 19% — до 45 884 рублей.
Галина Чернухина, завкафедрой коммерции и торгового дела университета «Синергия», отмечает, что несмотря на номинальный рост зарплат в ретейле на 18%, реальный рост доходов работников составил около 8%. «Необходимо учитывать не только общий уровень инфляции за 2024 год, но и динамику цен на конкретные товары и услуги, покупательную способность, а также общие экономические условия. Поэтому реальный рост доходов работников ретейла может оказаться менее значительным», — заметила эксперт.