Юристы объяснили, когда имеет смысл судиться из-за недвижимости в 2025 году

Раздумывая о том, обращаться ли в суд за разделом имущества или в случае оспаривания наследства, нужно быть готовым к существенным финансовым и временным затратам. Не говоря уже о нервах. Делать это стоит только в том случае, если стоимость оспариваемого имущества действительно существенная.