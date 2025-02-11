Юристы объяснили, когда имеет смысл судиться из-за недвижимости в 2025 году

Суды по поводу имущества — будь то его раздел супругами или наследственные споры — являются одними из самых частых в практике юристов. Они рассказали сайту «РИА Недвижимость» о нюансах таких дел и предупредили о том, что перед тем, как подавать иск, нужно хорошо подумать, стоит ли овчинка выделки.
Затевая судебное разбирательство, нужно понимать, что это будет небыстрое дело, которое рискует затянуться на годы, и, главное, практически всегда достаточно затратное.
Готовьте деньги
Самое печальное, что назвать итоговую сумму, которую придется потратить на судебные расходы, заранее не представляется возможным. В процессе могут всплывать все новые статьи расходов, предупреждают юристы. Ввязываться в судебные разбирательства стоит лишь в том случае, если имущество, из-за которого предстоит судиться, действительно стоит существенных денег. Если речь идет о недвижимости, то побороться чаще всего имеет смысл.
Работа адвоката
Начинать, конечно, стоит с поиска юриста/адвоката. Ведь даже первый этап — подача иска в суд — сопряжен со сложностями и требует участия компетентного человека. Начиная с вопроса, в какой суд подавать иск. Обычному человеку, далекому от юриспруденции, разобраться в этом вопросе будет непросто.
Стоимость работы адвоката будет зависеть от уровня профессионализма и профессиональных компетенций специалиста, а также от сложности спора, количества участвующих лиц, рассказывает член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Влияет на ценообразование, по ее словам, и известность компании, вхождение ее в какие-либо профессиональные рейтинги.
«Кроме того, разные фирмы по-разному строят схему оплаты услуг — кто-то берет почасовую оплату, кто-то выставляет счета за каждое заседание, а кто-то озвучивает стоимость услуг под ключ. Бывает и процентное соотношение от отсуженного», — объясняет она.
Вот какие средние расценки приводит адвокат, руководитель Saunin Law Practice Андрей Саунин:
- раздел имущества — от 50 тысяч рублей до 500 тысяч рублей (может быть выше, если речь идет о дорогостоящем имуществе);
- наследственные споры — от 50 тысяч до 300 тысяч рублей (если спор касается недвижимости, сумма может увеличиваться);
- если адвокат работает по почасовой ставке, она колеблется в среднем от 3 тысяч рублей до 15 тысяч рублей в час.
Пошлины
Уплата государственных пошлин является еще одной статьей расходов для человека, который судится за имущество. С 9 сентября 2024 года их размер существенно вырос, предупреждают юристы.
По искам неимущественного характера — такие тоже бывают, например, в наследственных спорах — госпошлина для физических лиц фиксирована и составляет 3 тысячи рублей, для юридический лиц — 20 тысяч рублей, говорит Спиридонова.
По искам же имущественного характера она рассчитывается в соответствии с Налоговым кодексом РФ, исходя из стоимости заявленных требований.
Вот какая градация пошлин в зависимости от стоимости имущества существует на сегодняшний день:
- до 100 тысяч рулей — 4 тысячи рублей;
- от 100 тысяч 1 рубля до 300 тысяч рублей — 4 тысячи рублей плюс 3% суммы, превышающей 100 тысяч;
- от 300 тысяч 1 рубля до 500 тысяч рублей — 10 тысяч рублей плюс 2,5% суммы, превышающей 300 тысяч;
- от 500 тысяч 1 рубля до 1 миллиона рублей — 15 тысяч рублей плюс 2% суммы, превышающей 500 тысяч рублей;
- от 1 миллиона 1 рубля до 3 миллионов рублей — 25 тысяч рублей плюс 1% суммы, превышающей 1 миллион рублей;
- от 3 миллионов 1 рубля до 8 миллионов рублей — 45 тысяч рублей плюс 0,7% суммы, превышающей 3 миллиона рублей;
- от 8 миллионов 1 рубля до 24 миллионов рублей — 80 тысяч рублей плюс 0,35% суммы, превышающей 8 миллионов рублей;
- от 24 миллионов 1 рубля до 50 миллионов рублей — 136 тысяч плюс 0,3% суммы, превышающей 24 миллиона рублей;
- от 50 миллионов 1 рубля до 100 миллионов рублей — 214 тысяч рублей плюс 0,2% суммы, превышающей 50 миллионов рублей.
Услуги нотариуса
Не нужно забывать и про расходы на нотариальные услуги. Стоимость услуг нотариуса складывается из двух частей: оплаты федерального тарифа за удостоверение сделки и регионального тарифа. Так что расценки будут отличаться в зависимости от региона.
Если вы обращаетесь к адвокату, то прежде всего необходимо будет оформить доверенность на представление ваших интересов в суде. В Москве она обойдется в сумму от 2,5 тысячи рублей, предупреждает партнер практики частных клиентов, адвокат бюро «S&K Вертикаль» Татьяна Микони.
В делах о разделе имущества и наследственных спорах нередко требуется заверение переписок и информации с сайтов и из соцсетей. Так, в Москве заверение протокола осмотра, который фиксирует необходимые электронные сообщения, обойдется в 3 тысячи рублей (федеральный тариф) + 3 500 рублей за каждую страницу протокола (региональный тариф). Если есть приложение со скриншотами, то за каждую страницу еще по 150 рублей.
Экспертиза и депозит суда
При имущественных спорах судом часто назначается оценочная экспертиза. Ее стоимость зависит от объема оцениваемого имущества и в среднем стартует от 10 тысяч рублей, говорит специалист по экспертизе компании оценочной компании «Юрдис» Ирина Ключевская.
Но в случае с недвижимостью затраты на экспертизу обычно будут выше, делится наблюдениями Матинова. Так, например, если оценивается земельный участок, нужно быть готовым заплатить порядка 50 тысяч рублей.
Деятельность оценщиков регулирует ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
В соответствии с законодательством оценка стоимости недвижимости для суда осуществляется на основании рыночной стоимости, а не фактически потраченных денег. То есть оценщик определяет для суда ту стоимость имущества, по которой его можно продать на условиях открытого рынка. Она, по словам Ключевской, определяется в том числе путем анализа стоимости аналогичных объектов на рынке. Чаще всего для этого используется сравнительный метод оценки.
Вот что влияет на результат оценки недвижимости:
- ситуация на рынке, например, если за последние 2−3 месяца цены на квартиры в вашем городе упали на 20−30%, возможно, вы не сможете продать свою недвижимость по прежней цене, и придется предложить скидку;
- сезонность — некоторые объекты зависят от времени года: например, дачи в летний период имеют наивысшую стоимость, а зимой цены на них снижаются на 15−25% в зависимости от региона;
- местоположение — недвижимость в центре всегда оценивается выше, чем аналогичная на окраине, так как центр города имеет развитую инфраструктуру;
- инфраструктура района или населенного пункта — жилье в небольших поселках с 1−2 магазинами стоит значительно дешевле, чем дома в городе, рядом с которыми находятся детские сады, школы, магазины, поликлиники и другие важные объекты;
- степень износа — чем старше дом, тем больше средств потребуется на его ремонт, и старые объекты оцениваются ниже;материал стен — от него зависит теплоизоляция помещения, поэтому жилье из кирпича или древесины ценится выше, чем дома из шлакоблока, пеноблока — такие материалы пропускают больше холода.
Сумму, в которую обойдется экспертиза имущества, потребуется внести на депозит суда. Деньги вносятся на специальный счет, реквизиты которого указаны в судебном акте и перечисляются через банк на основании квитанции. Важно помнить, что реквизиты для оплаты государственной пошлины и для внесения денег на депозит суда отличаются.
Вернуть расходы
В случае успешного исхода судебного разбирательства, истец может часть своих затрат взыскать с проигравшей стороны. Но нужно быть готовым к тому, что сумма будет меньше реально потраченной.
Заявление о взыскании судебных расходов подается в течение трех месяцев со дня вступления в законную силу последнего судебного акта, объясняет Николаенко.
Нередко суд снижает общую сумму заявленных истцом судебных расходов. Чаще всего это касается услуг адвокатов, когда суд считает, что гонорар был слишком высоким, и снижает взыскиваемую сумму до «разумных пределов», отмечает Саунин.
Кроме того, суд не учтет те расходы, которые невозможно подтвердить, добавляет Спиридонова. По ее словам, отказывают, например, во взыскании расходов на оформление доверенности, если в ней не указан конкретный предмет спора в полномочиях.
Временные рамки
Нужно готовиться к тому, что судиться придется достаточно долго. Длительность процесса зависит от множества факторов — в том числе от того, какой суд и судья рассматривает спор, и какова его загруженность, предупреждает Матинова.
Человеческий фактор
Ситуацию может осложнять и поведение сторон. Иногда они затягивают процесс, к примеру, не являясь в суд и прикрываясь болезнью или командировкой.
В том случае, если ответчик не будет защищать свои интересы и дело будет рассмотрено в его отсутствие, все очень упростится и сократится по времени.
Вот какие средние сроки длительности судебных разбирательств при разделе имущества в зависимости от этого фактора приводит Саунин:
Если ответчик не подключается (например, не оспаривает иск) — от 3 до 6 месяцев. Если ответчик активно участвует — от 6 месяцев до 2 лет и дольше;
Попасть в момент
Есть просто неудачное время для подачи исков, когда все затягивается из-за неправильно выбранного момента для обращения в суд, говорят юристы.
Летом, в пору отпусков иски могут оставить без движения, объясняет Матинова. В конце ноября-декабре есть риск еще и необоснованного возврата иска, так как судьи стремятся заключить уже начатые дела, а новые оставить на следующий рабочий год.
Надо понимать, что и удачно выбранный момент для обращения в суд не гарантирует того, что все пройдет быстро.
Ответчик имеет право оспорить иск первой инстанции в месячный срок, говорит Саунин. Всего же инстанций может быть несколько: апелляция, потом кассация в суде региона, потом кассация в ВС РФ и, наконец, жалоба председателю ВС РФ. В результате, судебное разбирательство может длиться несколько лет.
«При этом кассация может вернуть дело в первую инстанцию и все будет повторяться. Были дела, которые так кругами ходили по 3 раза», — предупреждает адвокат.
Получить выигранное
Решение суда вступает в силу по истечении 30 дней со дня его принятия в окончательной форме. Соответственно после этого можно получить в суде исполнительный лист и запустить процесс взыскания, описывает стандартный механизм того, что происходит после выигрыша дела, Микони.
Но на практике, по словам юристов, это может стать довольно трудоемким и затратным по времени процессом.
«Самый простой и идеальный вариант — подать самостоятельно заявление о взыскании с исполнительным листом в банк, в котором у должника открыт счет. Но это работает только в том случае, если у человека на счету есть средства», — говорит Спиридонова.
Также можно обратиться к судебным приставам для возбуждения исполнительного производства. Приставы начнут работать с этой задолженностью. К примеру, арестуют счета и его имущество. Но на все это потребуется время.
Несколько проще ситуация обстоит с разделом недвижимости, когда по решению суда в нем выделяются доли.
В этом случае размер долей будет определен в резолютивной части судебного решения. Оно и является документом, на основании которого будут внесены сведения о правах в Единый государственный реестр недвижимости, рассказывает Спиридонова.
Государственная регистрация права собственности на основании решения суда проводится в следующие сроки:
- 7 рабочих дней, если документы представлены в офисы и приемные Росреестра либо кадастровой палаты;
- 9 рабочих дней, если документы представлены в МФЦ.
Раздумывая о том, обращаться ли в суд за разделом имущества или в случае оспаривания наследства, нужно быть готовым к существенным финансовым и временным затратам. Не говоря уже о нервах. Делать это стоит только в том случае, если стоимость оспариваемого имущества действительно существенная.